Стул Ники синий

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Ники синий

4.8
19 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Маллин Диамант, вельвет синий
Стул Маллин Диамант, вельвет синий
Следующий Стул Ники черный
Стул Ники черный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 84*57.5*55

Вес брутто: 11,4

Обьем: 0,11

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес4.7 кг
  • Цветсиний, золотой
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Стул уличный АнриНастоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover
3 820
Оптовая цена
11

Стул уличный Анри

Настоящее фото товара Подвесной светильник Citilux Эдисон, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Citilux Эдисон

Стул Kongsberg, коричневый, сплошнойНастоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
7

Стул Kongsberg, коричневый, сплошной

Стул офисный Blok пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул офисный Blok пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
7

Стул офисный Blok пластиковый белый

Стул офисный Simona голубойНастоящее фото товара Стул офисный Simona голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
13

Стул офисный Simona голубой

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Диван Iggi трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена
10

Диван Iggi трехместный

Настоящее фото товара Диван Kennewick двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 690
Оптовая цена
5

Диван Kennewick двухместный

Настоящее фото товара Диван Loco двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 290
Оптовая цена
5

Диван Loco двухместный

Настоящее фото товара Диван Loco трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 390
Оптовая цена
14

Диван Loco трехместный

Другие товары из раздела

Стул Норман рогожка светло-серыйНастоящее фото товара Стул Норман рогожка светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
8

Стул Норман рогожка светло-серый

Мягкий стул ЧилиНастоящее фото товара Мягкий стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 400
Оптовая цена
11

Мягкий стул Чили

Настоящее фото товара Стул Madina белый/фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
11

Стул Madina белый/фиолетовый

Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтанаНастоящее фото товара Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
Оптовая цена
9

Стеклянный стол Давос бежевый мрамор / дуб монтана

Стеклянный стол Давос белый / венгеНастоящее фото товара Стеклянный стол Давос белый / венге, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
Оптовая цена
9

Стеклянный стол Давос белый / венге

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
8

Стул Киви Диамант, коричневый

В наличии 80 шт.