Стул Nikki, желтый/ серый
10 900 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8.6
Объем: 0.15
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