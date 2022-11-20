Стул Nikki, желтый/ серый

11 оценок

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Стул Nikki, желтый/ серый

5
10 900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8.6

Объем: 0.15

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Основные характеристики

  • Цветжелтый, серый
  • Высота850 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина570 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань

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