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Стул Николь

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Барный стул Анника

Характеристики товара

Описание

Каркас стула выполнен из бука, сиденье и спинка с мягкой обивкой кожзаменителем. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву. Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов, кофеен.

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина470 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.25 м3

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