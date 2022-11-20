Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
465 x 530 x 810 мм
Вес
5.675 кг
Объем
0.055 куб. м
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина430 мм
- Глубина560 мм
Размеры упаковки
Размер упаковки (ДхШхВ)
465 x 530 x 810 мм
Вес
5.675 кг
Объем
0.055 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный