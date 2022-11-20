Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина470 мм
- Глубина570 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, зеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Стул GOA (на основании Wooden Legs)
Стул прозрачный Queen
Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло