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Стул Nindo, тропики/ золото

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Стул Moon, серый
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Стул Moon, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, зеленый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3

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