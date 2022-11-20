Стул НИРВАНА серый
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор
Высота (см) 82
Ширина (см) 48
Длина (см) 52
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 48
Глубина стула (см) 52
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,5
Объем (м3) 0,07
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул САЛЬЕРИ темно-серый
Стул САЛЬЕРИ темно-серый, велюр
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)