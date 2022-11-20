Стул НИРВАНА серый

14 оценок

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Стул НИРВАНА серый

5
6 150 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул НИРВАНА серый
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор

Высота (см) 82
Ширина (см) 48
Длина (см) 52
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 48
Глубина стула (см) 52
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 82
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,5
Объем (м3) 0,07
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина480 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота820 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.2 м3

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