Стул Нирвана, светло-серый велюр/ черный каркас

7 оценок

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Стул Нирвана, светло-серый велюр/ черный каркас

4.5
6 150 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7,5

Объем: 0.07

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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