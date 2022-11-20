Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина530 мм
- Длина460 мм
- Вес6,6 кг
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок кофе с молоком
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок изумруд
Куверт на 3 прибора Ричард, цветок слоновая кость
Куверт на 3 прибора Журавинка, ромб шампань
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок изумруд