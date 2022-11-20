Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Глубина600 мм
- Вес7 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Eames Кремовый
Кресло Тим
Подвесной светильник Mabell №1
Подвесной светильник Mabell №2
Подвесной светильник Mabell №3
Подвесной светильник Mabell №4
Подвесной светильник Mabell №5
Кресло игровое TopChairs Gallardo оранжевое
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань