Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина510 мм
- Глубина620 мм
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Бостон 20мм
Кресло Ева Лайт
Комплект мебели для кафе Наполеон
Кресло пластиковое Bella, белый
Стул Маллин, велюр синий / жаккард серый, ножки - орех
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Комплект мебели под ротанг Idea Favorit
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло