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Стул Норман 1, серый - фото 1Стул Норман 1, серый - фото 2

Стул Норман 1, серый

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветсерый

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