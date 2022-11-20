Стул Норман рогожка тёмно-серый

5 оценок

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Стул Норман рогожка тёмно-серый

4.9
4 990 ₽5 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты:51x49x56

Вес брутто: 9,66 кг

Объем: 0,14 м3

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.6 кг
  • Цветсерый

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