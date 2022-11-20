Фотография Стул Новая классика от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Новая классика

4.2
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Новая классика
Стул Новая классика
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Новая классика

4.2
2390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Митч салатовый
Стул Митч салатовый
Следующий Стул Рикко синий
Стул Рикко синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкоричневый, бежевый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Sherborn №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.1
Подвесной светильник Sherborn №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Jackson, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Jackson
Настоящее фото товара Подвесной светильник Spider №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Spider №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Spider №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесной светильник Spider №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Calaf, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Подвесной светильник Calaf
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gosford №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Gosford №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gosford №2, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Gosford №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Denver №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Denver №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Denver №2, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Подвесной светильник Denver №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Denver №3, произведённого компанией ChiedoCover
2 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Denver №3

Другие товары из раздела пластиковые стулья оптом

Настоящее фото товара Стул Фрак, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Фрак, малиновый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover-31%
3 490 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Настоящее фото товара Стул прозрачный Спун, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул прозрачный Спун
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый