Фотография Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый

4.3
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
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Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый

4.3
2390 ₽
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Стул Новая классика серый/ белый
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Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветоранжевый, желтый, зеленый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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