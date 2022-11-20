Фотография Стул Новая классика салатовый/ желтый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Новая классика салатовый/ желтый

4.8
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Новая классика салатовый/ желтый
Стул Новая классика салатовый/ желтый
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Стул Новая классика салатовый/ желтый

4.8
2390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветжелтый, зеленый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
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