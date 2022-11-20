Фотография Стул Новая классика серый/ белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Новая классика серый/ белый

4.2
Оптовая цена
от 2 390 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Новая классика серый/ белый
Стул Новая классика серый/ белый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Новая классика серый/ белый

4.2
2390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Новая классика салатовый/ желтый
Стул Новая классика салатовый/ желтый
Следующий Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый
Стул Новая классика оранжевый/ салатовый/ желтый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина440 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый, белый

Популярные варианты обивки

КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 216BlueBlue1818blackblack
Смотреть полный каталог обивок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
25 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Pasha
Настоящее фото товара Стул прозрачный Glenda, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прозрачный Glenda
Настоящее фото товара Стул прозрачный Wave 4 legs, произведённого компанией ChiedoCover
11 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул прозрачный Wave 4 legs
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
5
Кресло пластиковое Miss B Antishock cantilever
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Кресло пластиковое Miss B Antishock, хром
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое Miss B Antishock full legs, хром
Настоящее фото товара Стул прозрачный Zebra Antishock, произведённого компанией ChiedoCover
17 890 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул прозрачный Zebra Antishock
Настоящее фото товара Кресло прозрачное Wave, произведённого компанией ChiedoCover
14 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло прозрачное Wave
Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Wave, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул прозрачный на полозьях Wave
Настоящее фото товара Стул пластиковый на полозьях DayDream, произведённого компанией ChiedoCover
11 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул пластиковый на полозьях DayDream

Другие товары из раздела пластиковые стулья оптом

Настоящее фото товара Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Новая классика черный/ салатовый/ белый
Настоящее фото товара Комплект Corfy Weekend, произведённого компанией ChiedoCover
16 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Комплект Corfy Weekend
Настоящее фото товара Комплект Corfy Set, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Комплект Corfy Set
Настоящее фото товара Комплект Corfy Fiesta, произведённого компанией ChiedoCover-11%
40 590 ₽45 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Комплект Corfy Fiesta
Настоящее фото товара Стул Ibiza, произведённого компанией ChiedoCover-3%
3 490 ₽3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Ibiza
Настоящее фото товара Стул Minnesota, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Minnesota
Настоящее фото товара Стул Samanna, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Samanna
Настоящее фото товара Стул Bali mono, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Bali mono
Настоящее фото товара Стул Montreal x2, произведённого компанией ChiedoCover
10 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Montreal x2
Настоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Harmony