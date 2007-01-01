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Стул обеденный Барис, натуральный

Артикул: CH-051-931
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяЛДСП
  • Цветбежевый
  • Материал ножекмассив березы

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