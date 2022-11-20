Характеристики товара
Описание
Вес брутто, кг: 7
Упаковано: 2шт/1кор
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина550 мм
- Глубина510 мм
- Вес6,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветсерый
Вес брутто, кг: 7
Упаковано: 2шт/1кор
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