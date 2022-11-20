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Стул обеденный Берклей, серый, ножки хром - фото 1Стул обеденный Берклей, серый, ножки хром - фото 2

Стул обеденный Берклей, серый, ножки хром

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Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 7

Упаковано: 2шт/1кор

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый

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