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Стул обеденный Элегант, бежевый - фото 1Стул обеденный Элегант, бежевый - фото 2

Стул обеденный Элегант, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 7

Упаковано: 2шт/1кор

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветбежевый, золотой

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