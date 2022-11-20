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Стул обеденный Империор, терракотовый - фото 1Стул обеденный Империор, терракотовый - фото 2

Стул обеденный Империор, терракотовый

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Стул обеденный Либерти, бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветоранжевый, серый

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