Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветоранжевый, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подвесной светильник Светодиодный Вегас
Стул Бари эмаль
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Круглый столик Sacke синий
Стул Style DSW желтый x4
Диван Bogart 3-местный бежево-серый бархат с пуфом
Стул Диамант пластиковый, черный