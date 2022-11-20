Стул обеденный Хельга
28 890 ₽
Материал: шенилл люкс (экокожа), бук
Высота: 960 мм
Длина: 450 мм
Глубина: 500 мм
Вес: 11,9 кг
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