Стул обеденный Хельга

10 оценок

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Стул обеденный Хельга

4.8
28 890 ₽
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Стул обеденный Венеция 2

Характеристики товара

Описание

Материал: шенилл люкс (экокожа), бук

Высота: 960 мм

Длина: 450 мм

Глубина: 500 мм

Вес: 11,9 кг

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес11,9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

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