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Стул обеденный Либерти, бежевый - фото 1Стул обеденный Либерти, бежевый - фото 2

Стул обеденный Либерти, бежевый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, золотой

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