Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина480 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбежевый, золотой
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Люстра Palace 42
Стул на металлокаркасе Ordal охра/ черный
Стол Next дуб Артисан/Белый
Cтол Tulip style, белый, D800
Стул Детский М
Стол Lazzoli 100
Стул полубарный Саймон, велюр темно-синий