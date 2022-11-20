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Стул обеденный Модус, бежевый - фото 1Стул обеденный Модус, бежевый - фото 2

Стул обеденный Модус, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Вес брутто, кг: 6,5

Упаковано: 2шт/1кор

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, коричневый

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