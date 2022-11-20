Характеристики товара
Описание
Вес брутто, кг: 6,5
Упаковано: 2шт/1кор
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина480 мм
- Глубина580 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый, коричневый
Вес брутто, кг: 6,5
Упаковано: 2шт/1кор
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
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Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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