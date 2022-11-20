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Стул обеденный Шанель прозрачный - фото 1

Стул обеденный Шанель прозрачный

12 оценок
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Стул обеденный Шанель черный
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Стул обеденный Шанель черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный

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