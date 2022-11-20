Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветпрозрачный
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Чехол 45
Чехол 25
Чехол 07
Чехол 64
Чехол 65
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Чехол 08, спандекс коричневый
Стул Самба М бежевый, серебро