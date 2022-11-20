Стул обеденный Венеция

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул обеденный Венеция

4.8
28 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Хельга
Стул обеденный Хельга
Следующий Стул обеденный Венеция с подлокотниками
Стул обеденный Хельга

Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа, бук

Высота: 900 мм

Длина: 500 мм

Глубина: 500 мм

Вес: 10,8 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес10,8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стул Феникс Желтый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
8

Стул Феникс Желтый, пластиковый

Стул Феникс Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Феникс Дымчатый, пластиковый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 40 шт.
Стул Диана, микрофибра цвет стальнойНастоящее фото товара Стул Диана, микрофибра цвет стальной, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
5

Стул Диана, микрофибра цвет стальной

Стул НиццаНастоящее фото товара Стул Ницца, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
14

Стул Ницца

Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 7 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 14 шт.
Шкаф сушильный Универсал-2000ННастоящее фото товара Шкаф сушильный Универсал-2000Н, произведённого компанией ChiedoCover
от83 490
Оптовая цена
6

Шкаф сушильный Универсал-2000Н

Другие товары из раздела деревянные стулья оптом

Настоящее фото товара Стул обеденный Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена
9

Стул обеденный Классика

Настоящее фото товара Кресло обеденное Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
12

Кресло обеденное Венеция

Настоящее фото товара Стул-кресло Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена
14

Стул-кресло Классика

Настоящее фото товара Кресло Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
14

Кресло Хельга

Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
7

Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки

В наличии 6 шт.
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки

В наличии 100 шт.
Стул Safir, велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Safir, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
96Хит

Стул Safir, велюр светло-серый