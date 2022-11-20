Стул обеденный Венеция 2

10 оценок

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Стул обеденный Венеция 2

4.9
31 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа, бук

Высота: 1000 мм

Длина: 445 мм

Глубина: 625 мм

Вес: 10,8 кг

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина625 мм
  • Вес10,8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

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