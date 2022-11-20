Стул обеденный Венеция 2
31 190 ₽
Материал: экокожа, бук
Высота: 1000 мм
Длина: 445 мм
Глубина: 625 мм
Вес: 10,8 кг
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