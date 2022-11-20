Стул обеденный Венеция с подлокотниками

8 оценок

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Стул обеденный Венеция с подлокотниками

4.7
38 290 ₽
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Барный стул Итальяно
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Характеристики товара

Описание

Материал: шенилл люкс, бук

Высота: 900 мм

Длина: 550 мм

Глубина: 500 мм

Вес: 11 кг

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

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