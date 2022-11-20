Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло офисное TopChairs Simple, черное
Стул офисный Mariquita на колесной основе
Комплект мебели под ротанг LUX 2
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE TORQUE
Дизайнерский обеденный стул Анис
Стул Ральф велюр пыльно-голубой