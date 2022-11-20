Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Венус, принт - фото 1Стул обеденный Венус, принт - фото 2Стул обеденный Венус, принт - фото 3

Стул обеденный Венус, принт

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул обеденный Венус, синий
Стул обеденный Венус, синий
Следующий Стул Вита
Стул обеденный Венус, синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
от869
Оптовая цена
15

Одеяло детское халлофайбер классическое

Настоящее фото товара Покрывало 220-127, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
6

Покрывало 220-127

Настоящее фото товара Стул Ivan, серебристый/ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
7

Стул Ivan, серебристый/ножки белые

Диван 3-й местный РавеллоНастоящее фото товара Диван 3-й местный Равелло, произведённого компанией ChiedoCover
111 490
Оптовая цена
9

Диван 3-й местный Равелло

Диван Royal прямой, трехместныйНастоящее фото товара Диван Royal прямой, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от102 490
Оптовая цена
5

Диван Royal прямой, трехместный

Настоящее фото товара Кресло Marthan горчичное с темными подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от77 990
Оптовая цена
13

Кресло Marthan горчичное с темными подлокотниками

Другие товары из разделамягкие стулья
Стул Мила, фисташковыйНастоящее фото товара Стул Мила, фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
8

Стул Мила, фисташковый

Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
9

Стул Амьен серый велюр

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кантНастоящее фото товара Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
9

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант

Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металлНастоящее фото товара Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
6

Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл