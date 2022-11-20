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Стул обеденный Венус, синий

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Стул церковный, рогожка montana 283, антик серебро

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний, серый

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