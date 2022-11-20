Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний, серый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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