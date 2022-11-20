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Стул Oden эспрессо x2

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Характеристики товара

Описание

Комплект из двух стульев. Обеденный стул ODEN изготовлен из массива гевеи. Сиденье выполнено из МДФ. Эргономичность стула обеспечит комфортную посадку.1 коробка / 2 шт.

Габариты: 86*50*11 см
Вес брутто: 11,0 кг
Объем: 0,042 м3

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина435 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки11 кг

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