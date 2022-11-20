Характеристики товара
Описание
Комплект из двух стульев. Обеденный стул ODEN изготовлен из массива гевеи. Сиденье выполнено из МДФ. Эргономичность стула обеспечит комфортную посадку.1 коробка / 2 шт.
Габариты: 86*50*11 см
Вес брутто: 11,0 кг
Объем: 0,042 м3
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина435 мм
- Глубина550 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки11 кг