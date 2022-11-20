Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина610 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветбордовый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари дерево, со встроенной подушкой
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Гримерное зеркало с освещением
Стул Самба М, оранжевый, каркас хром
Стул Текс, светло-серый
Стул Текс, синий
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Текс, бежевый, серые ножки
Стул Аскона
Кресло КС-2