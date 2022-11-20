Стул офисный Blok пластиковый белый
6 990 ₽9 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*28*52
Вес брутто: 7,7
Объем: 0,1
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