Стул офисный Blok пластиковый белый

7 оценок

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Стул офисный Blok пластиковый белый

4.6
6 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 69*28*52

Вес брутто: 7,7

Объем: 0,1

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес6 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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