Фотография Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками

4.2
Оптовая цена
от 14 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками
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Стул офисный Mariquita на колесной основе с подлокотниками

4.2
14290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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