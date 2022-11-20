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Стул офисный Novo, белый

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Стул офисный Манагуа, белый

Характеристики товара

Описание

Стильное и удобное офисное кресло. Высококачественное пластиковое литое сиденье в форме кресла с подлокотниками обладает высочайшей эргономикой. Кресло легко и удобно в использовании. Крестообразная хромированная металлическая опора с прорезиненными колесами для защиты пола от повреждения. Кресло оборудовано механизмом регулировки высоты.

Данные для Транспортных компаний:

  • Вес: 6 кг
  • Объем: 0.12 м3
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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасапластик

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