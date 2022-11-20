Характеристики товара
Описание
Стильное и удобное офисное кресло. Высококачественное пластиковое литое сиденье в форме кресла с подлокотниками обладает высочайшей эргономикой. Кресло легко и удобно в использовании. Крестообразная хромированная металлическая опора с прорезиненными колесами для защиты пола от повреждения. Кресло оборудовано механизмом регулировки высоты.
Данные для Транспортных компаний:
- Вес: 6 кг
- Объем: 0.12 м3
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина620 мм
- Глубина450 мм
- Материал каркасапластик