Характеристики товара
Описание
Каркас: сталь
Обивка: искусственная кожа
Пюпитр: ЛДСП / пластик / МДФ
Вес: 8,6 кг
Высота: 770 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 480 мм
Основные характеристики
- Цветкоричневый
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Каркас: сталь
Обивка: искусственная кожа
Пюпитр: ЛДСП / пластик / МДФ
Вес: 8,6 кг
Высота: 770 мм
Ширина: 500 мм
Глубина: 480 мм
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