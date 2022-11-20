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Стул Офисный с пюпитром

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Стул Изо с пюпитром, красный

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь

Обивка: искусственная кожа

Пюпитр: ЛДСП / пластик / МДФ

Вес: 8,6 кг

Высота: 770 мм

Ширина: 500 мм

Глубина: 480 мм

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый

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