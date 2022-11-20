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Стул офисный Ститч Хани экокожа серый

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Мягкий компьютерный стул Ститч идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.

Приятная на ощупь обивка с красивой декоративной строчкой выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 40 до 50 см.

Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 120 кг.

1 короб / 2шт

Габариты: 72*70*60

Вес брутто: 25,300

Объем: 0,310

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсерый

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