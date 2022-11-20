Характеристики товара
Описание
Мягкий компьютерный стул Ститч идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка с красивой декоративной строчкой выполнена из экокожи - прочного износостойкого и гигроскопичного материала. Крестовина изготовлена из металла. Стул без подлокотников, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 40 до 50 см.
Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 120 кг.
1 короб / 2шт
Габариты: 72*70*60
Вес брутто: 25,300
Объем: 0,310
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветсерый