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Стул Окинава - фото 1

Стул Окинава

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Характеристики товара

Описание

Стулья для баров и ресторанов коллекции «Мадрид» представлены двух видов: обыкновенный и барный. Первый вариант подойдет для столиков различного типа, основанием которых является металлокаркас. Барный стул, в свою очередь, подходит по высоте для барных стоек. У нижней части ножек расположена специальная перекладина, на которую сидящий может поставить ноги, что помогает принять удобную позу за стойкой и насладиться времяпрепровождением в баре. В основу стула включен металлокаркас, что делает изделие особо прочным. Благодаря своей конструкции стулья «Мадрид» могут служить в ресторанах и кафе быстрого питания очень долгий срок. Этот элемент мебели по своему прост и симпатичен, поэтому подойдет для многих стилей интерьера.

Высота: 780 мм

Ширина: 400 мм

Глубина: 450 мм

Упаковка 2 шт
Вес брутто: 10 кг
Габариты упаковки 1050 х 700 х 450

Материал: Гнутоклееный шпон бука
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Окинава - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Окинава - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Окинава - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Окинава - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Окинава - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Окинава - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Окинава - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Окинава - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Окинава - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Окинава - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Окинава - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Окинава - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Окинава - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

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