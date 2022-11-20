Характеристики товара
Описание
Стулья для баров и ресторанов коллекции «Мадрид» представлены двух видов: обыкновенный и барный. Первый вариант подойдет для столиков различного типа, основанием которых является металлокаркас. Барный стул, в свою очередь, подходит по высоте для барных стоек. У нижней части ножек расположена специальная перекладина, на которую сидящий может поставить ноги, что помогает принять удобную позу за стойкой и насладиться времяпрепровождением в баре. В основу стула включен металлокаркас, что делает изделие особо прочным. Благодаря своей конструкции стулья «Мадрид» могут служить в ресторанах и кафе быстрого питания очень долгий срок. Этот элемент мебели по своему прост и симпатичен, поэтому подойдет для многих стилей интерьера.
Высота: 780 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 450 мм
Упаковка 2 шт
Вес брутто: 10 кг
Габариты упаковки 1050 х 700 х 450
Материал: Гнутоклееный шпон бука
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия