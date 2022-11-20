Стул Олимпия

10 оценок

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Стул Олимпия

4.1
4 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул полубарный TEXAS экокожа серый
Стул полубарный TEXAS экокожа серый
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Стул Такер полубарный, серый графит, мягкая сидушка, белый кожзам

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, велюр

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