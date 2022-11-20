Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

12 оценок

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Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

4.5
3 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
Стул Олимпия полубарный, Pluton 101
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Стул Олимпия полубарный, Pluton 101

Характеристики товара

Описание

Удобный полубарный стул идеально подойдет для Вашего интерьера.

Цвет каркаса: Черный Муар

Цвет обивки: Pluton 101

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьямикровелюр

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8

Стул Принц Дымчатый, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул барный Валенсия, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 82 шт.
Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стул барный Бентли, белыйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул барный Бентли, белый

В наличии 100 шт.
Стол Ария, белая столешница, черный каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 700
5

Стол Ария, белая столешница, черный каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
11 49037
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Турин, коричневая экокожа, черные ножки

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
5

Стул Консек барный, мягкий, серый

Стул Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул Лофт-12 барный

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-11 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
6

Табурет Лофт-11 НМ барный

Табурет Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
12

Табурет Лофт-12 НМ барный

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Стол Eames, барныйНастоящее фото товара Стол Eames, барный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Eames, барный

В наличии 23 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

Стул прозрачный Алегра красныйНастоящее фото товара Стул прозрачный Алегра красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул прозрачный Алегра красный

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
15

Барный стул Дакота винтажный мокко

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 79045
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 49 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99024
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 3 шт.
Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 49031
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 56 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул-кресло NewtonНастоящее фото товара Стул-кресло Newton, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Newton

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
81Хит

Диван лофт New 7

Стул Саф-ИнаНастоящее фото товара Стул Саф-Ина, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
8

Стул Саф-Ина

Стеллаж 03Настоящее фото товара Стеллаж 03, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
90Хит

Стеллаж 03

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
8

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
22 99037
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 18 шт.
Барный стол Мохито черныйНастоящее фото товара Барный стол Мохито черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
10

Барный стол Мохито черный

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Дорожка ARSНастоящее фото товара Дорожка ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от440
14

Дорожка ARS

Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Амьен серый велюр

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Диван офисный VeytНастоящее фото товара Диван офисный Veyt, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена
6

Диван офисный Veyt

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Стол обеденный Куртра орехНастоящее фото товара Стол обеденный Куртра орех, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690
Оптовая цена
11

Стол обеденный Куртра орех

Настоящее фото товара Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
11

Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Ковролин Blitz