Товар в корзине. Перейти
Стул Oliver бархат антрацит - фото 1Стул Oliver бархат антрацит - фото 2

Стул Oliver бархат антрацит

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Oliver бархат синий
Стул Oliver бархат синий
Следующий Стул Oliver бархат светло-серый
Стул Oliver бархат синий

Характеристики товара

Описание

Стул Oliver пожалуй самая элегантная, лаконичная модель. Сочетание плавных линий и бархатистой обивки очерчено кантом в тон. Розовый цвет проделал долгий путь от сезонного оттенка, мода на который приходит и уходит, до "вечной классики". Сегодня - это один из самых постоянных трендов в цветовом оформлении дома. Стул Oliver в модном оттенке пепельно-розовый - отличное дополнение к строгому черно-белому интерьеру, который привнесет в монохромное, графичное пространство недостающую свежесть. Весеннее настроение гарантировано!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Ширина50 мм
  • Глубина59 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 29 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 23 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 48 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 6 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis , произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
13

Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Pluton 101 (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
13

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
7

Стул Q5 (НА ПРУТКЕ)

Стул Freames белыйНастоящее фото товара Стул Freames белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Freames белый

Стул ЧилиНастоящее фото товара Стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
12

Стул Чили

Стул прозрачный Isy Antishock, серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Isy Antishock, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
13

Стул прозрачный Isy Antishock, серый

В наличии 11 шт.
Другие товары из разделастулья со спинкой
Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стул Tolix CM16 plus, с мягким сиденьем

Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьемНастоящее фото товара Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул Tolix CM18 plus, с мягким сиденьем

Стул Оскар вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Оскар вельвет изумрудный

В наличии 7 шт.