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Стул Oliver бархат красный - фото 1Стул Oliver бархат красный - фото 2

Стул Oliver бархат красный

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Стул Oliver бархат коричневый

Характеристики товара

Описание

Стул Oliver пожалуй самая элегантная, лаконичная модель. Сочетание плавных линий и бархатистой обивки очерчено кантом в тон. Розовый цвет проделал долгий путь от сезонного оттенка, мода на который приходит и уходит, до "вечной классики". Сегодня - это один из самых постоянных трендов в цветовом оформлении дома. Стул Oliver в модном оттенке пепельно-розовый - отличное дополнение к строгому черно-белому интерьеру, который привнесет в монохромное, графичное пространство недостающую свежесть. Весеннее настроение гарантировано!

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

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