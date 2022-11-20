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Стул Oliver бархат серый - фото 1Стул Oliver бархат серый - фото 2

Стул Oliver бархат серый

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Стул Oliver бархат светло-серый

Характеристики товара

Описание

Стул Oliver пожалуй самая элегантная, лаконичная модель. Сочетание плавных линий и бархатистой обивки очерчено кантом в тон. Розовый цвет проделал долгий путь от сезонного оттенка, мода на который приходит и уходит, до "вечной классики". Сегодня - это один из самых постоянных трендов в цветовом оформлении дома. Стул Oliver в модном оттенке пепельно-розовый - отличное дополнение к строгому черно-белому интерьеру, который привнесет в монохромное, графичное пространство недостающую свежесть. Весеннее настроение гарантировано!

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина590 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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