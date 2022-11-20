Характеристики товара
Описание
Стул Oliver пожалуй самая элегантная, лаконичная модель. Сочетание плавных линий и бархатистой обивки очерчено кантом в тон. Розовый цвет проделал долгий путь от сезонного оттенка, мода на который приходит и уходит, до "вечной классики". Сегодня - это один из самых постоянных трендов в цветовом оформлении дома. Стул Oliver в модном оттенке пепельно-розовый - отличное дополнение к строгому черно-белому интерьеру, который привнесет в монохромное, графичное пространство недостающую свежесть. Весеннее настроение гарантировано!
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина500 мм
- Глубина590 мм
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия