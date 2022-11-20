Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина450 мм
- Вес4.2 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Кресло Балун X
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Митч бежевый
Подвесной светильник Avola №4
Подвесной светильник Void №1
Подвесной светильник Void №2
Подвесной светильник Void №3
Подвесной светильник Ventura №1
Стул Сахара 25мм с откидным столиком