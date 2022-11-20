Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Вес8.8 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.13 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм
Стул Наполеон New, пластиковый, белый
Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул Диамант пластиковый, черный
Стул пластиковый Maya, серый
Стул пластиковый Miss Bibi, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло