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Стул Орегон, золото, корона красная - фото 1Стул Орегон, золото, корона красная - фото 2Стул Орегон, золото, корона красная - фото 3Стул Орегон, золото, корона красная - фото 4Стул Орегон, золото, корона красная - фото 5

Стул Орегон, золото, корона красная

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяжаккард
  • Цветкрасный, золотой
Сделаем стулья на заказ

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