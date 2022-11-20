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Стул Оренсе

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Стол журнальный Joker 590, Черный/ Виктория

Характеристики товара

Описание

Каркас:стальная труба 18 мм, пруток 6 мм,

Полимерное порошковое покрытие.

Ножки:пластиковые заглушки.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина480 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный

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