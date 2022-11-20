Характеристики товара
Описание
Каркас:стальная труба 18 мм, пруток 6 мм,
Полимерное порошковое покрытие.
Ножки:пластиковые заглушки.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота800 мм
- Глубина480 мм
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
Каркас:стальная труба 18 мм, пруток 6 мм,
Полимерное порошковое покрытие.
Ножки:пластиковые заглушки.
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