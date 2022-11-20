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Стул Орфей

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Характеристики товара

Описание

Высота: 700 мм

Ширина: 650 мм

Глубина: 850 мм

Производство - Россия

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Популярные варианты обивки

Стул Орфей - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Орфей - обивка в цвете 0909
Стул Орфей - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Орфей - обивка в цвете LilacLilac
Стул Орфей - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Орфей - обивка в цвете CreamCream
Стул Орфей - обивка в цвете 666666
Стул Орфей - обивка в цвете 0404
Стул Орфей - обивка в цвете ecruecru
Стул Орфей - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Орфей - обивка в цвете 1414
Стул Орфей - обивка в цвете 88
Стул Орфей - обивка в цвете 4141
Стул Орфей - обивка в цвете 2626
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