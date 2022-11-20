Стул "Орлеан" с резной спинкой и изящными линиями каркаса прекрасно дополнит антураж уютной гостиной или просторной столовой.
Ширина : 500 мм; Глубина: 560 мм; Высота: 1050 мм; Вес: 5,9 кг;
Тонировка + полуматовый лак;
Обивка: ткань однотонная (рогожка/микрофибра/жаккард)+ тесьма стандарт;
Наполнитель: многослойный блок ППУ.
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
Стул Tolix Красный глянцевый
Стул Tolix Салатовый глянцевый
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Столешница лофт Оклад 40x20 - 800x800
Столешница лофт Оклад 40x20 - 640x640