Характеристики товара
Описание
Эффектный и роскошный! В нем безупречно все: обтекаемая форма сидения, сочетание цвета и фактуры обивочного материала, сложная геометрия конструкции основания в матовом исполнении. Особое внимание стоит уделить нестандартному металлическому каркасу, который спроектирован таким образом, что сиденье стула имеет дополнительную поддержку в основании и удлиненные задние ножки.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина520 мм
- Глубина560 мм
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай