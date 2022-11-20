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Стул Oscar, экокожа soft touch коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Эффектный и роскошный! В нем безупречно все: обтекаемая форма сидения, сочетание цвета и фактуры обивочного материала, сложная геометрия конструкции основания в матовом исполнении. Особое внимание стоит уделить нестандартному металлическому каркасу, который спроектирован таким образом, что сиденье стула имеет дополнительную поддержку в основании и удлиненные задние ножки.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

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